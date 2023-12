“Salvini non si è presentato, è scappato come immaginavo. Probabilmente è spaventato di dover rispondere in tribunale di ciò che ha detto e di tutte le minacce che ha fatto. La giustificazione è risibile, ha detto che aveva un collegamento online, dimenticandosi che online poteva collegarsi anche dal tribunale, poi ha aggiunto un pranzo di beneficienza che si allunga fino alla prima della Scala a Milano. Salvini è così, scappa. Siamo qui nel rispetto delle istituzioni democratiche e per tutelare il diritto a dissentire e criticare. La sua intimidazione non è servita, lo aspetteremo. Il processo è stato rinviato al 10 luglio. La politica sta occupando sempre di più qualsiasi spazio con il rischio di un populismo autoritario. Mi hanno cancellato la trasmissione Rai ma ‘sappiamo chi è il mandante‘, sono spaventati da una trasmissione antimafia per i loro precedenti e i loro comportamenti”. Così Roberto Saviano fuori dal tribunale di Roma dove il processo a suo carico è stato rimandato.