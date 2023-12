esponenti di tutti i partiti politici: dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, al presidente del Senato Ignazio la Russa, alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, fino al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In piazza erano presenti anche alcuni cartelli contro il movimento transfemminista Non Una di Meno colpevole, secondo le manifestanti, di non aver dato spazio, durante il corteo dello scorso 25 novembre, alla situazione delle donne israeliane. All’appuntamento hanno partecipato tanti: dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al presidente del Senato, alla segretaria del Partito democratico, al ministro degli Esteri, fino al leader del Movimento 5 Stelle

Circa 2000 persone sono scese in piazza, aper dire “no” all’antisemitismo e al terrorismo. “Non avremmo voluto essere noi i promotori, avremmo voluto essere ospiti di una manifestazione organizzata da tante istituzioni”, dice. “A Papa Francesco rivolgo la richiesta di non metteretutti sullo stesso piano – continua Di Segni – l’equidistanza e l’equivicinanza non aiutano a cogliere il vero problema”.