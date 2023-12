Un camionista è morto in un incidente avvenuto stamani a Milano, lungo la A4 Milano-Brescia all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni. La vittima ha perso il controllo del tir su cui viaggiava. Il suo mezzo ha quindi speronato un furgone e si è poi schiantato su un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi. Nell’incidente, avvenuto alle 6 di oggi, è rimasto ferito anche il conducente del furgone, di 58 anni, ma le sue condizioni non sembrano gravi, a quanto riferiscono i Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia stradale, il 118 e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In particolare i Vigili del fuoco di Sesto San Giovanni sono impegnati nel difficile recupero del corpo del camionista, bloccato e schiacciato all’interno della cabina. A seguito dell’incidente è stata chiusa l’uscita di Sesto San Giovanni, per chi proviene da Brescia, e il traffico è stato ridotto a una corsia, provocando circa 8 km di code in direzione Milano. Lo ha comunicato Autostrade per l’Italia, consigliando agli utenti in viaggio verso Milano di uscire alla stazione di Monza. Per le lunghe percorrenze in direzione Milano, viene consigliato di percorrere l’A58 Tangenziale Esterna di Milano e proseguire in A50 Tangenziale Ovest di Milano.