“Se Netanyahu avesse favorito la costruzione dello Stato palestinese insieme all’autorità palestinese, come gli accordi di Oslo avevano previsto, anziché favorire Hamas e i violenti… In realtà lo Stato palestinese una parte della destra israeliana non lo vuole, perché in realtà Netanyahu ha preferito occupare con i coloni israeliani lo spazio destinato allo Stato palestinese piuttosto che questo arrivasse. Alla fine, la stessa popolazione palestinese ha preferito Hamas alla sua autorità e Hamas ha potuto sviluppare il suo disegno più feroce, eliminare la presenza israeliana da quella terra, dimostrare con un’azione feroce ma anche dall’alto valore simbolico com’è stata quella del 7 ottobre, che gli ebrei da qua se ne debbono andare. Ecco il risultato oggi, che è anche un risultato di ciò che è stato fatto dagli ultimi governi israeliani”. Così Giuliano Amato a Che tempo che fa sul Nove.