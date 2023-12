“A Marina di Pisa, dove ci sono mareggiate e raffiche a 112 chilometri orari, l’acqua del mare è entrata nelle strade provocando allagamenti. Interventi in corso per alcuni alberi caduti per il forte vento”. Lo riferisce il governatore toscano Eugenio Giani. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e protezione civile anche per fronteggiare cadute di rami pericolanti e tegole dai tetti. Marina di Pisa era stata colpita da una mareggiata fortissima, con allagamenti e disagi, anche il 3 novembre scorso