Hamas ha pubblicato un video che mostra Yarden Bibas, rapito dal gruppo palestinese insieme alla moglie Shiri e ai loro figli Ariel di 4 anni e il piccolo Kfir di 10 mesi. Yarden è stato però separato dal resto della sua famiglia e, secondo i media israeliani, lo si vede nel video mentre viene informato “della morte dei suoi famigliari”. Hamas infatti ieri ha annunciato la morte dei due bambini e della donna in un bombardamento israeliano. Informazione che per ora non ha trovato conferme ufficiali. Bibas si rivolge direttamente a Netanyahu: “”Bibi, hai bombardato la mia famiglia. Era tutto quello che avevo nella mia vita”, portali “verso casa perché siano sepolti in Israele, ti scongiuro”.