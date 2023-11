Il cardinale Pietro Parolin a Piazza Montecitorio sulla salute di Papa Francesco: “Il papa è in via di guarigione, non voleva esporsi a rischi secondo le indicazioni date dai medici. Credo possa recuperare presto”, così il cardinale Pietro Parolin, intercettato a Piazza Montecitorio, sulla salute di Papa Francesco. “Penso che andrò anche io a Dubai ma riducendo la permanenza, sarà la delegazione a essere presente per tutti i lavori”, aggiunge il cardinale. “Molti capi di governo avevano chiesto del papa, è un buon segno che ci sia tanta richiesta, spiace che non sia possibile – commenta quindi in relazione alle possibilità di costruire una pace – Credo che il commento che farò sarà sull’impegno delle istituzioni di creare i presupposti per la pace e l’educazione delle nuove generazioni. La politica sia al servizio della società”.