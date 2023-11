Il calcio in Germania è scosso dalla notizia comunicata nella giornata di martedì dal Jahn Regensburg: l’ala tedesca Agyemang Diawusie è morta all’età di 25 anni per cause naturali. Il club ” è scioccato e profondamente addolorato per questo tragico evento”, ha dichiarato la società di Ratisbona in un comunicato. “I nostri pensieri sono con la famiglia, i parenti, gli amici intimi e i compagni di Agyemang. A causa della terribile situazione e in segno di rispetto per la sua famiglia, chiediamo che la loro privacy sia rispettata”, si legge nel comunicato, che quindi non contiene altri dettagli su quanto accaduto.

Diawusie ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Jahn Regensburg ed è tornato al club, oggi in terza divisione tedesca, lo scorso luglio. Durante la sua carriera professionale, ha giocato, tra gli altri, per RB Leipzig (ieri sera impegnato in Champions League contro il Manchester City), Wehen Wiesbaden e Dynamo Dresda. In questa stagione aveva collezionato 12 presenze in terza divisione con il Regensburg, ma non è stato inserito nella rosa della partita di domenica scorsa contro il Dresda. Diversi club della Bundesliga, tra cui Bayern Monaco, VfB Stoccarda e Hoffenheim, hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia.