La Corea del Nord ha scattato foto di Roma con un satellite militare da ricognizione. Il satellite ha anche scattato foto della Casa Bianca, del Pentagono, della base aerea militare statunitense Anderson a Guam nel Pacifico, della stazione navale Norfolk e del cantiere navale di Newport News, entrambi in Virginia (USA), avvistando “quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica”. A riportarlo è la Kcna, l’agenzia di stampa centrale coreana.

Il leader Kim Jong-un ha già visionato le foto, scattate dal 25 al 28 novembre, quando ha ricevuto un rapporto sulle operazioni dal Centro di controllo generale dell’Amministrazione nazionale per la tecnologia aerospaziale, secondo quanto riferito ancora dall’agenzia di stampa statale. Le immagini sono state riprese e visionate nell’ambito dei “preparativi per l’operazione del satellite da ricognizione ‘Malligyong-1’, prima dell’inizio della sua missione ufficiale“.

In risposta la Corea del Sud ha annunciato una parziale sospensione dell’accordo militare con il Nord, che a sua volta ha affermato che non rispetterà più l’intero accordo e riprenderà le azioni vietate dal documento.

Il vice segretario generale delle Nazioni Unite per Medio Oriente, Asia e Pacifico, Mohamed Jaled Jiari, intervenendo davanti all’esecutivo Onu ha parlato di “un grave rischio per l’aviazione civile e il traffico marittimo internazionale”. Le autorità nordcoreane, ha osservato inoltre, si sono limitate ad avvisare la Guardia costiera giapponese e non hanno emesso notifiche relative alla sicurezza aerea o marittima agli organismi dell’Onu, quali l’Organizzazione marittima internazionale, l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, o l’Unione internazionale di telecomunicazioni.