La tregua iniziata nella mattina di venerdì 24 novembre nella Striscia di gaza ha concesso 4 giorni di pace a una popolazione stremata da oltre 50 giorni di bombardamenti a tappeto e assedio. Uno stop che però non basta. “La pausa è utile per portare aiuti nella Striscia ma non è sufficiente” è l’appello di Oxfam, che chiede il cessate il fuoco definitivo. “Non esiste una tregua abbastanza lunga o corridoi umanitari abbastanza estesi per mettere fine alla sofferenza della popolazione e alla morte di innocenti”.

Per ribadire l’appello alla pace Oxfam, insieme ad altre decine di organizzazioni della società civile, parteciperà alla manifestazione organizzata in piazza dell’Esquilino a Roma oggi lunedì 27 novembre, per fermare il massacro dei bambini nella Striscia di Gaza.

LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco.

Per questo Oxfam ha lanciato un appello urgente al governo italiano e ai leader europei a cui si può aderire su: https://www.oxfamitalia.org/petizione-gaza/