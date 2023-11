Due adulti e tre bambini piccoli sono rimasti feriti da un uomo armato di coltello fuori da una scuola a Dublino. Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, ha confermato che l’uomo è stato arrestato e si è detto “scioccato” per l’accaduto. “Sono in contatto con la ministra della Giustizia che mi tiene aggiornato. I fatti stanno ancora emergendo”, ha aggiunto Varadkar, citato dai media britannici.

Una testimone oculare ha raccontato all’emittente Rte come lei e un altro passante abbiano disarmato l’uomo armato di coltello. Siobhan Kearney ha descritto la scena come “una bolgia totale”. Il quotidiano Irish Times rende noto che anche l’uomo fermato riporta ferite, secondo alcune fonti causate da colpi auto-inferti, e che il coltello è stato ritrovato sulla scena dell’aggressione.

Dal canto loro le autorità hanno confermato che i cinque feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Una bambina è in gravi condizioni mentre gli altri due bambini sono sotto osservazione ma senza traumi rilevanti. Grave è anche una donna tra i due adulti colpiti. Nel frattempo, la polizia ha delimitato la zona che attraversa piazza Parnell, non lontano dalla strada principale della capitale irlandese, O’Connell Street.

Secondo una prima parziale ricostruzione, intorno alle 13.30 ora locale l’uomo ha cominciato ad attaccare senza un obiettivo preciso le persone accanto a lui con un coltello e ha così colpito anche i bambini.