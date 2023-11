Nel corso di un anno passa per 800 volte sotto le telecamere delle Ztl cittadine senza il pass, accumulando 150mila euro di multe mai pagate. La scoperta è stata fatta causalmente: l’uomo, un 21enne residente a Mantova, nei giorni scorsi è stato fermato dalla Polizia locale in una strada del centro per un normale controllo, mentre era alla guida di una Mercedes. Gli agenti hanno così scoperto che il veicolo era privo di assicurazione, e hanno multato l’autista e messo sotto sequestro l’auto. Ma il giorno dopo, nella stessa strada del centro cittadino, un’altra pattuglia ha fermato il giovane, di nuovo alla guida della stessa Mercedes. A quel punto, il mezzo è stato bloccato e trasportato con un carroattrezzi in un’officina. Le indagini successive hanno portato alla luce i debiti dell’autista: con gli accertamenti successivi è infatti emersa la storia delle multe per ingressi abusivi nelle Ztl cittadine tra il 2022 e il 2023, accumulate nel corso dei mesi dal ragazzo nonostante gli fossero state tutte notificate.