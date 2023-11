L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione “entro un’ora” dell’ospedale al-Shifa. Lo riportano diversi media, tra cui Al Jazeera, citando una fonte medica interna. L’esercito israeliano avrebbe concesso solo un’ora di tempo per evacuare attraverso la via al-Rashid, chiamata la ‘via del mare’, ma secondo il medico sentito da al Jazeera sarebbe “impossibile evacuare tutte queste persone in un’ora, soprattutto perché non hanno ambulanze per trasferire i pazienti e i neonati prematuri a sud”. Le autorità sanitarie di Gaza affermano che molti pazienti, personale medico e sfollati hanno lasciato l’ospedale al-Shifa, che era stato conquistato dalle forze israeliane all’inizio della settimana. Diversa la versione dei militari che hanno invece annunciato di aver offerto un corridoio sicuro per coloro che desiderano lasciare il complesso.