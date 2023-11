Un furgone ha perso il carico di impalcature che trasportava, i tubolari di ferro sono finiti in strada, hanno colpito almeno tre auto in corsa. In una di queste vi erano due persone, entrambe decedute sul colpo dopo l’impatto. Il tutto mentre il conducente del piccolo camion è fuggito senza prestare i soccorsi. È quanto accaduto dopo le 18.30 a Caprara di Campegine, sulla Sp111, nella val d’Enza in provincia di Reggio Emilia. Sull’incidente (5 i feriti oltre alle due vittime) indagano i carabinieri, impegnati nelle ricerche del conducente del mezzo. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, personale del 118 e i Vigili del fuoco.