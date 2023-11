“Mi dispiace che se c’è qualcuno che vuole dare una mano all’Italia venga trattato da alcuni italiani come un paria. Evidentemente non si ritiene più di sinistra aiutare l’Italia e accogliere i migranti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del punto stampa a Zagabria, in riferimento al primo ministro albanese Edi Rama.