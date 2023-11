“Quando si arriva a momenti di tale esacerbazione degli animi, c’è da chiedersi in che mondo viviamo. Coldiretti ha preso una cantonata enorme nell’opporsi a questa tendenza mondiale di creare alimenti in laboratorio, partendo da cellule animali. Qualcuno dice che si tratta di carte sintetica, ma non è vero. Anche il formaggio è latte sintetico, si fa attraverso un procedimento fisico e nessuno si sognerebbe mai di impedire le aziende casearie di fare formaggio.”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Luigi Spagnolli, senatore e vicepresidete del Gruppo per le Autonomie, che non solo condanna duramente l’aggressione odierna del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, ma attribuisce la responsabilità delle tensioni al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Lollobrigida – osserva l’ex sindaco di Bolzano – adesso sostiene che ha fatto una petizione per cui ha ricevuto 2 milioni di adesioni. In realtà non è una petizione, perché le petizioni sono regolamentate dalla legge e si fanno in un altro modo. Quello di Lollobrigida è un volantino in cui si fa vedere da una parte il mondo rurale ideale colorato d’azzurro e dall’altra l’immagine molto triste di un prodotto sintetico. Questo è un tentativo di basso profilo di far passare per scelta popolare un’operazione che invece nuocerà al paese”.

E spiega: “Parliamo di un futuro in cui dovremo nutrire una grande quantità di persone che vivono sulla Terra e quindi ci sarà bisogno di trovare mezzi innovativi, perché gli allevamenti intensivi sono estremamente impattanti sugli ecosistemi. E non si potrà certamente andare avanti facendone sempre di nuovi. Tra l’altro, si tratta di cibi che non entreranno mai in concorrenza con la carte e gli insaccati made in Italy perché parliamo di mercati completamente diversi”.

Spagnolli, infine, ricorda che, se un giorno la carne coltivata avesse l’ok della commissione europea per essere venduta, dovremmo comunque adeguarci: “Stiamo parlando davvero del nulla e l’aggressione che c’è stata oggi davanti alla Camera è un episodio da stigmatizzare assolutamente. Ma si sarebbe potuto evitare se si fosse ragionato su base scientifica e non su base emozionale”.