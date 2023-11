Volano insulti nell’Aula del Congresso spagnolo durante il dibattito d’investitura di Pedro Sánchez. Il presidente ad interim del governo nel suo discorso è infatti tornato a parlare degliaffari sulle mascherine che nel 2022 fecero scoppiare una guerra all’interno del Partito popolare, accusando la presidente della comunità di Madrid. Rivolgendosi al presidente del Pp Núñez Feijóo, Sanchez ha sottolineato: “È audace parlare a nome del Partito popolare di corruzione. In particolare per lei che sappiamo già fin dove può arrivare nel suo impegno di ‘pulizia’. Il suo predecessore (Pablo Casado ndr) l’aveva messa in guardia su un probabile caso di corruzione dal presidente della comunità di Madrid, la signora Ayuso, e lei ha risposto facendo fuori il signor Casado con un colpo di mano e insabbiando quel caso di corruzione”.

Immediata la risposta di Ayuso che, dagli spalti, ha urlato “figlio di pu****a”. Inizialmente il gabinetto della presidente di Madrid ha smentito il presunto insulto, dicendo che Ayuso aveva detto “mi piace la frutta”, ma alla fine lo staff ha confermato l’insulto: “È il minimo che meritano dopo aver lanciato un’accusa senza prove”.