La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi il primo ministro della Slovenia Robert Golob. Poco prima dell’incontro bilaterale è andata in scena una simpatica incomprensione tra i due per la consueta e tradizionale stretta di mano in favore di telecamere e fotografi: Meloni porge più volte la mano al premier sloveno che però non si accorge subito e la stretta arriva soltanto dopo qualche secondo, con relativi sorrisi e risate dei due.