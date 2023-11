Perché la gente ha voltato le spalle alla sinistra? Da dove bisogna partire per ricreare un’alternativa credibile alla destra al potere? Matteo Ricci, sindaco di Pesaro già vicepresidente PD, ha sperimentato un metodo originale e inedito per cercare risposta a queste domande. Si è fatto invitare a cena dalle famiglie italiane. Seduto a tavola con loro, ha cercato un confronto schietto, diretto, raccogliendo dubbi e speranze degli elettori in una sorte di costituente dal basso. Da Nord a Sud, casa per casa, come si faceva una volta. Il sindaco Ricci racconta questa esperienza nel libro “Pane e politica” – dal 10 novembre in libreria per Paperfirst (EUR 16,00) – e ne discute in diretta con Jacopo Fo, attore, regista, scrittore e attivista. Modera Luca Sommi, giornalista e conduttore televisivo. Segui il dibattito sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paperfirst.