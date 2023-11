“Sono per il campo giusto, al di là dell’estensione del campo. Oggi siamo qui per manifestare l’esistenza di un dialogo col Pd. Già avviato. Un dialogo che ha prodotto già i suoi frutti su alcuni temi. Questo dialogo continua e siamo qui per sottolineare e rimarcare la tenuta azione di contrasto e di forte dissenso contro le politiche di questo governo. A partire da questo Manovra sciagurata e disastrosa per il Paese. Il governo tenta delle distrazioni, Albania, riforma costituzionale ma io dico ai cittadini: attenzione adesso c’è da combattere contro questa Manovra che mortifica e soprattutto sopprime le prospettive di giovani, donne, imprese, sanità, addirittura persone con disabilità. Ce la porteremo per tutto il prossimo anno e lascerà un’impronta negativa anche negli anni futuri. Lavoriamo con le forze di opposizione, a parte dal Pd, contro questa Manovra”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine della manifestazione del Pd in Piazza del Popolo.