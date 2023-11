“Anche se la Meloni ha messo le mani avanti, credo che si andasse a referendum, in caso di sconfitta la Meloni dovrebbe necessariamente le conseguenze” lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine dell’evento “Ambiente, giovani, diritto allo studio e politiche” all’Università Roma Tre, commentando le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul premierato. La presidente del Consiglio in conferenza stampa ha infatti dichiarato che anche in caso di perdita del referendum non si dimetterebbe.