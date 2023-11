La tempesta Ciaràn sta mettendo in allarme il fronte occidentale dell’Europa, al di qua e al di là del Canale della Manica e potrebbe presto abbattersi sul Nord-est italiano. Venti fortissimi che superano di parecchio i 150 chilometri orari, oltre alle precipitazioni, hanno provocato danni e disagi. In particolare in Francia dove circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità nel Nord-Ovest (780mila solo in Bretagna). Qui le raffiche di vento hanno superato i 170 chilometri orari.

Quasi tutta la Spagna, a eccezione delle Isole Canarie, è in allerta per il passaggio della tempesta proveniente dal Regno Unito. A Madrid, nel quartiere di Chamberí, una giovane è morta a causa della caduta di un albero e altre tre persone sono rimaste leggermente ferite. La tempesta ha provocato nel Paese iberico raffiche di vento fino a 100 km/h. In Galizia, nel nord, circa 10.000 persone sono rimaste senza elettricità. Il maltempo ha causato anche ritardi e interruzioni nella circolazione dei treni e la cancellazione di quasi una ventina di voli. A Madrid è stata attivata l’allerta rossa e sono stati chiusi i principali parchi della città.

L’allarme è anche nelle isole del Canale della Manica: sono stati registrati venti superiori a 160 km/h e le autorità hanno evacuato dalle loro case 39 residenti dell’isola di Jersey. La polizia del Jersey ha fatto sapere su X che le condizioni sono attualmente “pericolose“, invitando la popolazione a rimanere in casa. Gli evacuati, inclusi 6 bambini, sono stati costretti ad abbandonare le loro case a causa dei danni provocati dalla tempesta.

“I venti hanno raggiunto una velocità massima di 102 miglia orari (163 km/h, ndr) nell’ultima mezz’ora e nella prossima ora sono previste onde fino a 9 metri nella baia di St Ouen (dell’isola di Jersey, ndr) – si legge nel messaggio della polizia -. Per favore, restate dentro. È molto pericoloso fuori”. Venti fino a 149 km/h sono stati registrati nell’aeroporto di Jersey, mentre sull’isola di St. Mary’s, nelle isole di Scilly, hanno raggiunto una velocità massima di 123 orari. La tempesta sta causando gravi disagi nel sud dell’Inghilterra con forti venti e pioggia. Secondo l’Agenzia per l’ambiente, sono previste inondazioni in 54 aree, la maggior parte delle quali sulla costa meridionale dell’Inghilterra.

In Belgio la tempesta ha provocato en morto e due feriti. A Gand un albero è caduto su due passanti in un parco nel centro della città e uno dei due è deceduto, mentre l’altro ha riportato la frattura di una gamba. A Deurne (Anversa) un uomo è rimasto invece gravemente ferito nel crollo del muro di contenimento di un hangar. Altri danni sono stati segnalati altrove ad Anversa, mentre sono già decine le chiamate ai vigili del fuoco a Bruxelles. Fino alle 23 di questa notte l’istituto meteorologico nazionale ha emesso allerta arancione per il vento sulla costa e le Fiandre occidentali, e gialla per il resto delle province del Paese a causa del passaggio della tempesta. .

Nelle prossime ore la tempesta atlantica si abbatterà anche sulle regioni del Nord Italia per poi proseguire su quelle del Centro tirrenico. Qui, l’intensità delle piogge potrebbe creare disagi e problemi idrogeologici come quelli che hanno interessato diverse città settentrionali negli scorsi giorni. Le precipitazioni saranno problematiche soprattutto per Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, a causa dell’alto rischio di nubifragi.