“Siamo sotto occupazione da decenni e tutte le leggi internazionali sono a favore della causa palestinese. Ci sono centinaia di risoluzioni dell’Onu, vorremmo vedere fatti, non parole. Abbiamo perso il 78% della nostra terra, abbiamo perso migliaia di vite. La comunità internazionale nel suo insieme dovrebbe fare da mediatrice, ha l’obbligo di fermare questa occupazione. La posizione dell’Italia negli ultimi due anni è stata scioccante, vuole compiacere questo Paese o quel Paese, indipendentemente dal rispetto dei diritti umani”. Lo ha dichiarato in un’intervista Abeer Odeh, ambasciatrice della Palestina in Italia, all’Ansa. “Sa cosa mi rende molto felice? La solidarietà del popolo italiano; mi dà un po’ di speranza perché i leader non possono continuare ad essere disconnessi dai loro popoli. Quando è iniziata questa aggressione abbiamo visto cadere le maschere di molti Paesi che parlavano sempre di diritti umani. Quando si tratta dei palestinesi, le leggi internazionali non sono più importanti”.