Dopo le fibrillazioni degli ultimi giorni, il governo fa sapere che le divisioni nella maggioranza sulla manovra sono state superate durante il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. Dunque “il testo”, non ancora disponibile a due settimane dal cdm che in teoria l’ha approvato, “sarà trasmesso al Parlamento, dopo il necessario drafting e la firma di autorizzazione del Capo dello Stato”, recita la nota diffusa dopo l’incontro. I partiti di maggioranza, come chiesto dalla premier Giorgia Meloni, “hanno confermato la volontà di procedere speditamente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti. Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione”. “È emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza”, continua la nota, “che ha consentito di varare una manovra finanziaria improntata alla serietà e alla solidità dei conti pubblici, che nonostante il contesto difficile riesce a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio-basso, a sostenere le famiglie e i lavoratori”.

Ma nel merito qual è il punto di caduta dopo le richieste di Forza Italia su affitti brevi, Superbonus, pensioni e canone Rai? Nella manovra entrerà la proposta di FI per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Non proprio una novità cruciale, considerato che dal 2019 esistono i codici regionali e un protocollo di intesa con gli enti locali risalente al 2022 prevede che la banca dati in cui sono raccolti, tenuta dal ministero del Turismo, “genera un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno”. Viene confermato l’aumento al 26% della cedolare secca, ma – come da ultime bozze – solo dalla seconda alla quarta casa messa in affitto fino a 30 giorni, mentre per la prima resta al 21%. C’è l’impegno di destinare il gettito aggiuntivo – “circa un miliardo di euro” secondo stime circolate nella riunione – alla riduzione delle tasse sulla casa.

Nulla di fatto invece, stando al comunicato di FI, su aumento dell’Iva su pannolini e seggiolini auto per bambini, proroga del Superbonus per i condomini e aumento delle pensioni minime, che fino a ieri erano “linee rosse” per gli azzurri. Né sui tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici, chehanno già fatto salire sulle barricate i sindacati dei medici. Per quanto riguarda il finanziamento della Rai, “il governo si è fatto carico di analizzare il finanziamento della tv pubblica Rai, al fine di sostenere il piano industriale triennale di rilancio dell’azienda”.