L’attivista e influencer italo-palestinese Karem Rohana è stato aggredito ieri sera alle 22.30, in via Ostiense a Roma, mentre si trovava insieme a un’amica che era andata a prenderlo all’aeroporto. Il 35enne ha postato un video su Instagram dal pronto soccorso in cui racconta di esser stato picchiato da due persone a volto coperto che sono poi fuggite. L’influencer era di ritorno da Tel Aviv e dopo il pestaggio è stato portato al Sant’Eugenio. Illesa l’amica che era con lui. Sono in corso le indagini della Digos di Roma.

Seguito da oltre 127mila persone, Karem Rohana è da sempre molto attivo sui social nella difesa dei diritti della popolazione palestinese e nella campagna contro l’occupazione militare di Israele in Cisgiorndania. Un impegno che sta portando avanti anche in questi giorni di escalation e di bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Dall’inizio del conflitto il suo profilo Instagram è stato chiuso e riaperto molte volte nel giro di poco tempo. Proprio ieri, prima della partenza da Israele (dove si era recato prima del 7 ottobre) aveva pubblicato alcune storie in cui chiedeva agli amici un passaggio dall’aeroporto. E proprio questa informazione potrebbe essere stata sfruttata dagli aggressori per individuare la sua posizione e pedinarlo