Centrodestra in netto vantaggio alle elezioni suppletive per il Senato nel collegio uninominale Lombardia 06, in cui si corre per aggiudicarsi il seggio lasciato libero da Silvio Berlusconi (morto il 12 giugno scorso). Al voto tutti e 55 i comuni della provincia di Monza e della Brianza: quando sono state scrutinate circa il 10% delle sezioni (73 su 739) il candidato della maggioranza Adriano Galliani, attuale ad del Monza calcio (di proprietà della famiglia Berlusconi) e per anni braccio destro del defunto ex premier al Milan, conduce con il 52,7% contro il 37,8% di Marco Cappato, storico esponente radicale e volto simbolo dell’Associazione Luca Coscioni, sostenuto da tutto il centrosinistra (Pd, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 stelle).

???? Elezioni suppletive nel collegio di #Monza del #Senato, risultati parziali (73 sezioni su 739) Galliani (CDX) 52,7%

Cappato (CSX+M5S) 37,8% — YouTrend (@you_trend) October 23, 2023

Terzo al momento Domenico Di Modugno del Partito comunista, con il 2% davanti a Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, fermo all’1,9%. Gli altri candidati sono Andrea Brenna per Democrazia e sussidiarietà, Giovanna Capelli per Unione popolare, Daniele Giovanardi per Democrazia sovrana e popolare e Lillo Massimiliano Musso per La forza del popolo. Da segnalare che i tre principali concorrenti, Galliani, Cappato e De Luca, non hanno potuto nemmeno votarsi, essendo residenti fuori dal collegio.

Alla chiusura dei seggi, lunedì alle 15, ‘affluenza definitiva si è fermata al 19,2%: nel capoluogo ha votato il 27,2%, ad Arcore (storica residenza di Berlusconi) il 21,1%. Domenica, nella prima giornata di votazioni, alle urne si era recato solo il 14,71% degli aventi diritto. Alle Politiche del settembre 2022 aveva partecipato al voto il 71% degli elettori: Berlusconi, candidato del centrodestra, si era aggiudicato il seggio con il 50,27%, mentre il centrosinistra si era fermato al 27,13% con Federica Perelli.