A Roma, nella zona del Prenestino, un giovane di 26 anni è rimasto ferito con colpi d’arma da fuoco. L’agguato è avvenuto nella mattinata di domenica 22 ottobre, intorno alle 6, in via Luigi Gadola. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Repubblica, la vittima era già nota alle forze dell’ordine perché coinvolta in passato, insieme a una trentina di persone, in un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti nella zona di Tor Bella Monaca. Dopo la sparatoria, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere sottoposto a intervento chirurgico. Sull’episodio indagano i carabinieri, che sono alla ricerca di eventuali telecamere. Secondo il Messaggero, il 26enne era con due amici quanto è stato raggiunto dai colpi di pistola – tre spari di piccolo calibro, di cui due al fianco sinistro e uno al polpaccio.