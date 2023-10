“Not in my name”. Centinaia di cittadini ebrei hanno protestato a Capitol Hill, a Washington, chiedendo sia un immediato cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Palestina sia, al proprio governo, di intervenire per facilitare una soluzione tra le parti in causa. Il presidio è seguito a quello di lunedì di fronte alla Casa Bianca. Nelle intenzioni degli organizzatori ci sarebbe la volontà di “portare migliaia di ebrei nella Capitale per una serie di manifestazioni”.