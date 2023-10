“È stata una scelta di tutta la famiglia“. Il Papu Gomez questa estate ha deciso di rifiutare l’Arabia Saudita: anche al 35enne argentino ex Atalanta era arrivata un’offerta dai club sauditi. Lui però ha aspettato, fino a quando non è arrivata l’occasione Monza. “Rientrare in un Paese che conosciamo bene è stata la decisione ideale. Dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia e aver rifiutato un’offerta dall’Arabia credevo di restare fermo fino a giugno”, ha raccontato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Gomez ha spiegato i motivi per cui ha deciso di tornare in Italia, indossando la maglia del Monza, respingendo la proposta dei sauditi. “Intanto non era un’offerta irrinunciabile, di quelle che ti cambiano la vita. Poi quando ho cercato sull’atlante la città dove mi sarei dovuto trasferire, in mezzo al deserto, ho pensato: grazie, ma non porto i miei tre figli lì…“. Apprezzabile la sincerità dell’argentino, che ora si gode la nuova esperienza: “Quanto c’è di Gasperini in Palladino? Il 90 per cento. Palladino credo si sia ispirato parecchio al suo maestro: lo ritrovo nella parte fisica, tattica, atletica. Ecco perché qui nel Monza mi sono inserito in fretta: conosco bene il modulo del mister”. “Ha una mentalità da big, se noi giocatori gli daremo una mano avrà un grande futuro”, conclude il Papu.