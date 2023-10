Il ministero della Sanità di Gaza ha comunicato che i morti per gli attacchi israeliani sono arrivati a 2800, mentre 10.850 è il numero dei feriti. I corpi sono così tanti che vengono utilizzati anche i camion frigo delle ditte di gelati per conservarli in attesa del riconoscimento dei parenti, i quali poi provvederanno alla sepoltura. Lo ha mostrato in un video su Instagram il fotoreporter e giornalista palestinese Motaz Azaiza