“Devo dire al primo cittadino, Sala, che si deve vergognare di mettere la bandiera della Pace con vicino la bandiera di Israele. Oggi la bandiera della Pace è una sola: quella di Israele. E si deve vergognare di più perché oggi ha attaccato un membro della comunità ebraica, dicendo che strumentalizza la situazione attuale, ma chi strumentalizza sono altri”. Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo alla manifestazione di sostegno a Israele in piazza Cairoli a Milano organizzata dalla comunità ebraica e da Il Foglio.

Il governo, ha detto nella sua arringa in piazza, “non ha mai avuto dubbi da che parte stare e quello che sta succedendo ad Israele lo dobbiamo vedere come se fosse successo a noi, perché Israele combatte per i valori dell’Occidente”.

La scelta di Sala ha ricevuto critiche anche dal presidente del Memoriale della Shoah, Roberto Jarach, secondo cui sarebbe stato più opportuno avere “solo la bandiera di Israele”. Una polemica che Sala ha rispedito al mittente, sottolineando che pur stando dalla parte di Israele è importante “dire che dobbiamo cercare la pace”. La posizione di Jarach, secondo il primo cittadino di Milano, inoltre, sarebbe “un’occasione per fare polemica”. Senza dimenticare, ha aggiunto Sala, che Jarach è “un uomo di destra che usa questa occasione per fare politica”.