“Rispetto a queste prime informazioni, sicuramente svolgeremo un’ulteriore attività di sindacato ispettivo, cercando di capire quale sia la prassi che viene seguita”. Lo ha annunciato Riccardo Magi di +Europa durante il Question Time in commissione Affari costituzionali, dopo la risposta del sottosegretario Nicola Molteni sul caso della giudice Iolanda Apostolico e i relativi video. “Evidentemente nel caso specifico – ha proseguito Magi – non è stata rispettata la normativa. La ripresa fatta dal device del carabiniere non è stata riversata su un supporto del ministero, ma ha viaggiato su chat di messagistica private“.