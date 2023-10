Il Consiglio regionale lombardo ha bocciato la mozione di Fratelli d’Italia contro le carriere alias nelle scuole. È successo questa mattina dopo due ore di discussione sulla proposta del consigliere Fdi Giacomo Zamperini che nel suo intervento ha definito come “pericolo” questo strumento adottato da diverse scuole lombarde. I 35 voti favorevoli alla mozione non sono bastati a raggiungere il quorum. Tra i contrari, non c’era solo l’opposizione ma anche alcuni membri della stessa maggioranza di centrodestra come il forzista Giulio Gallera.