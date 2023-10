L’aeroporto di Amburgo è rimasto chiuso per quasi due ore per una minaccia di attentato legata a un aereo proveniente da Teheran. L’allarme è nato da una email ricevuta dalla Bundespolizei ritenuta attendibile. I voli sono stati sospesi sia in partenza che in arrivo dalle 12,40. Una volta atterrato l’aereo partito dall’Iran è stato inviato in un’area speciale dello scalo. I 198 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio hanno lasciato il velivolo e sono stati sottoposti a controlli di sicurezza, mentre il mezzo e i bagagli in stiva sono stati perquisiti.

Ora le operazioni all’aeroporto tedesco sono riprese anche se – precisa il sito web della società che lo gestisce – gli aerei possono essere ancora soggetti a possibili ritardi.