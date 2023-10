Tra le persone che attualmente risultano disperse dopo l’attacco di Hamas a Israele ci sono anche due italo-israeliani, cittadini con doppio passaporto. Si tratta di Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron: sono marito e moglie e si trovavano nel kibbutz di Be’eri, vicino al confine con la Striscia di Gaza, lo stesso dove in serata l’organizzazione rabbinica Zaka ha annunciato la scoperta di 108 corpi di israeliani, nel primo giorno di ricerche delle vittime. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Speriamo di ritrovarli, ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio”, ha detto al Tg2 il vicepresidente del Consiglio.

(immagine del kibbutz di Kfar Azza, a circa 20 minuti da quello di Be’eri. I terroristi di Hamas sono entrati anche in questo villaggio, uccidendo i suoi residenti e portando via ostaggi)