Jannik Sinner sarà alle Atp Finals di Torino. La matematica certezza il tennista azzurro l’ha ottenuta approdando al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, ultimo torneo di questa caratura nella stagione. Il 22enne di Sesto Pusteria, fresco di vittoria nel torneo di Pechino e da lunedì nuovo numero 4 del ranking mondiale, è entrato in gara direttamente al secondo turno superando per 7-6(7) 6-2, in un’ora e tre quarti di partita, lo statunitense Marcos Giron, n.80 della classifica.

Così Sinner – che al terzo turno troverà l’argentino Sebastian Baez – ha centrato la vittoria numero 50 in stagione, quella che gli assicura un posto a Torino. Dal 12 al 19 novembre, tra i migliori tennisti della stagione che sfideranno a Torino, ci sarà quindi anche l’azzurro: “Sono molto felice. Andare a Torino è l’obiettivo principale della stagione. Sono contento anche perché si gioca in casa. Ora ci sono altri due mesi. Ci penseremo al momento opportuno”, ha detto dopo il match.

Sul suo ritorno in campo dopo la vittoria a Pechino ha sottolineato: “Il primo match non è mai facile. Sapevo che avrei dovuto elevare il livello. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita e penso di aver lavorato bene. Alla fine della partita ho certamente giocato un buon tennis”. Con la vittoria su Giron, Sinner è diventato il terzo tennista italiano a raggiungere quota 50 match vinti in stagione. Prima di lui ci erano riusciti solo Adriano Panatta nel 1975 quando portò a casa 53 successi e Corrado Barazzutti, in grado di vincere 54 nel 1978.