Sono decine i video pubblicati sui social network e su Telegram che mostrano i combattimenti per le strade nel sud di Israele. I miliziani di Hamas, dopo aver attraversato il valico di confine di Gaza, hanno raggiunto gli insediamenti israeliani. Secondo alcuni media si sono “infiltrati in due dei kibbutz più importanti”: Nir Oz e Nir Am. Secondo, che riporta il resoconto di un giornalista palestinese, i militanti di Hamas cercano di rapire e prendere in ostaggio civili e soldati israeliani e portarli nella Striscia di Gaza. Il reporter ha inoltre affermato che sono entrati nelle comunità al confine di Gaza dopo “aver camminato per circa un’ora”