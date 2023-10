Difendere e attuare la Carta. Partendo dal lavoro e passando per pace, salute, democrazia, ambiente, salari, istruzione fino ad arrivare ai diritti. Sabato la Cgil e oltre cento associazioni, laiche e cattoliche, scendono in piazza a Roma per la manifestazione “La via maestra, insieme per la Costituzione”.

“Ci vediamo domani in piazza San Giovanni a Roma, tutti insieme, perché è il momento di prendere la parola, di difendere la democrazia e di ribellarci per cambiare il nostro Paese per dare un futuro ai giovani. La Costituzione è la nostra Via Maestra e noi la vogliamo realizzare”, ha scandito il segretario generale del sindacato Maurizio Landini in un appello social per lanciare la manifestazione.

Si sfilerà, dunque, per le strade della capitale – rimarca il sindacato – per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare. Sono due i cortei in programma: partiranno alle 13.30 da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani per arrivare a piazza San Giovanni, dove dalle ore 15 si susseguiranno circa quindici interventi dal palco di alcune delle associazioni promotrici.

Tra gli interventi previsti sul palco, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, di Europe for peace, il presidente delle Acli Emiliano Manfredonia, dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, il sindaco di Pesaro e presidente di Ali (Lega autonomie locali) Matteo Ricci, gli studenti e anche Rosy Bindi, don Ciotti e Gustavo Zagrebelsky. Alle ore 17 circa prenderà la parola Maurizio Landini, che chiuderà la manifestazione.