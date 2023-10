Il 13 luglio ha compiuto 16 anni. Il 4 ottobre è diventato il più giovane calciatore a debuttare da titolare in Champions League. Schierato nell’undici iniziale del Barcellona che ha battuto il Porto 1 a 0 in trasferta. Il tecnico Xavi lo ha lanciato nel match più delicato del gruppo H, segno di grande fiducia. E Lamine Yamal, nuovo talento blaugrana, lo ha ripagato con un’ottima prestazione. Almeno fino al minuto 71, quando è improvvisamente sparito dal campo. Il Barcellona si è ritrovato in 10 uomini e Xavi è dovuto correre ai ripari inserendo Marcos Alonso. A fine partita è stato lo stesso tecnico a spiegare cosa sia accaduto.

Yamal, probabilmente, ha pagato l’emozione. Fatto sta che è dovuto correre al bagno: “Lamine si è sentito male, aveva mal di pancia. Lo abbiamo fatto andare in bagno…”, ha spiegato Xavi. L’allenatore blaugrana in panchina ha anche atteso qualche minuto prima di effettuare il cambio, ma alla fine ha deciso di effettuare la sostituzione: “Mi hanno detto che non poteva rientrare”. Per Yamal resterà una serata speciale, condita dalla fondamentale vittoria del suo Barcellona, anche se non ha potuto festeggiare in campo con i compagni.