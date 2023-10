Vince la Lazio al Celtic Stadium: un altro gol in extremis, questa volta di Pedro, regala i tre punti alla squadra di Sarri. Una rete decisiva, che proietta i biancocelesti in testa al girone a pari punti con l’Atletico Madrid. Dopo il pareggio a tempo scaduto del portiere Provedel che aveva regalato l’1-1 proprio contro la squadra di Simeone, un altro miracolo all’ultimo respiro consente alla Lazio di evitare un 1-1. Un Celtic dominante viene così superato dalla Lazio ospite a Glasgow per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: 1-2 il risultato finale.

All’undicesimo Furuhashi manda in vantaggio i padroni di casa imbeccato da O’Riley dopo un’impostazione dell’azione di Maeda. Risponde la Lazio al 28esimo: dopo un momento di confusione in area Romagnoli tira di testa ma in modo impreciso, è Vecino a correggere la traiettoria sempre di testa. La partita resta bloccata fino all’intervallo. Nel secondo tempo al 51esimo assist preciso di Immobile verso Felipe Anderson da solo in area, occasione davvero sprecata con il tiro che esce largo sulla sinistra. Provedel salva la Lazio al 58esimo dopo una punizione assegnata al Celtic, Hatate tira ma il portiere della Lazio si allunga e ferma il tentativo di vantaggio. Vantaggio che arriva all’80esimo grazie a Palma, ma di breve durata: un consulto al Var trova un fuorigioco millimetrico e il risultato non cambia. Arrivano sei minuti di recupero ed ecco il gol di Pedro di testa su assist di Guendouzi, che permette alla Lazio di sognare il passaggio del turno. Ora saranno decisive le due sfide al Feyenoord: gli olandesi sono terzi nel girone a 3 punti.