“Ha fatto due-tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva“. Così Antonio Cassano ha commentato la partita di Rafa Leao contro il Borussia Dortmund, pareggiata dal Milan che non ha ancora trovato gol e vittoria in questa edizione della Champions League. L’ex fantasista barese durante l’ultima puntata della Bobo TV ha criticato la prestazione del portoghese e in generale l’esaltazione che c’è intorno all’attaccante rossonero: “Leao fa due sgroppate, è tutta velocità, palla avanti e basta”. E ancora: “Sbaglia sempre la giocata. L’unica giusta è l’idea dell’uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol…”

Una clip con alcune delle critiche rivolte da Cassano a Leao è arrivata agli occhi del portoghese, che evidentemente non ha gradito. L’attaccante del Milan infatti ha condiviso su X il post con un video di Cassano e ha commentato con delle emoticon eloquenti: prima la faccina della risata, poi quella del pagliaccio ripetuta più volte.