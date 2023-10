PresaDiretta con “Cibo sovrano” – in onda lunedì 2 alle 21.20 su Rai3 – è andata a Singapore, il primo Paese al mondo ad aver autorizzato la vendita al pubblico della carne coltivata. Alla macelleria Huber, il pollo coltivato dell’azienda Good Meat viene venduto accanto alla carne tradizionale. Per il proprietario “questo cibo del futuro non è in contrasto con la tradizione, ma visto che la popolazione mondiale è in continuo aumento e le risorse della Terra non saranno più sufficienti, è necessario avere delle alternative”.

A Singapore moltissimi centri di ricerca e università pubbliche studiano per rendere possibile la produzione in scala della carne coltivata. E la ricerca non si limita alla carne. Umami Meats è una start up che lavora sulla coltivazione di cellule prelevate da pesci. Dhiraj Sing, a capo del settore ricerca e sviluppo, ha cominciato a lavorare dalle specie ittiche in via di estinzione, come l’anguilla giapponese. La tecnica innovativa utilizzata è basata sulla fermentazione, grazie a bioreattori prodotti da un’azienda italiana, la Solaris. Quando l’inviata di PresaDiretta Teresa Paoli racconta a Sing che in Italia si sta vietando la produzione di cibo coltivato in laboratorio, si dice certo che la ricerca in questo settore nel nostro Paese sarà danneggiata dalla decisione.

Cibo Sovrano è un’inchiesta di Teresa Paoli, Daniela Cipolloni, Paola Vecchia, Eleonora Tundo, Fabio Colazzo, Matteo Delbò e Eugenio Catalani.

