Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un campo nomadi a Caivano. Gli spari hanno centrato il muro di cinta e due moduli abitativi, ma non risultano persone ferite.

Sul posto, in strada provinciale Cinquevie, sono intervenuti i carabinieri, dopo che al 112 era arrivata una segnalazione di colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, sabato 30 settembre, attorno alle 22. I militari hanno accertato che sono stati effettivamente sparati diversi colpi, ma i motivi dell’azione ancora non sono ancora noti.

I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nove bossoli calibro 9 all’altezza dell’ingresso del campo e hanno individuato e verificato due fori nel muro di cinta che delimita il campo, tre fori in un modulo abitativo occupato da una famiglia e un foro in un modulo in quel momento vuoto. Le indagini per individuare i responsabili e il motivo del gesto sono ancora in corso.

Immagine d’archivio