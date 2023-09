In diretta la conferenza stampa coi ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Matteo Piantedosi (Interno) e Carlo Nordio (Giustizia). È durata circa un’ora e un quarto la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, che ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, e dato il via libera a due decreti legge, il primo con disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno, il secondo con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.