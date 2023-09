Prima è stato aggredito e picchiato in strada, poi lo hanno anche investito con l’auto solo perché aveva protestato per l’alta velocità di un mezzo vicino alla fermata del bus. Così un 19enne di Anzio, sul litorale romano, è stato trasportato in ospedale e si trova al momento in prognosi riservata.

Dalle prime informazioni circolate, mentre la polizia sta indagando sull’accaduto, emerge che il giovane è stato vittima di un agguato in strada, in piazza Cesare Battisti intorno alle 17, picchiato brutalmente e poi travolto anche dall’auto dei suoi aggressori. A scatenare la violenza, secondo quanto si apprende dai primi accertamenti svolti dalla polizia, una discussione per l’eccessiva velocità del mezzo nell’area a ridosso della fermata degli autobus. A quel punto, secondo quanto raccolto da alcuni testimoni, i due o tre giovani a bordo dell’automobile si sono fermati aggredendo il 19enne, riempito di calci e pugni fino a quando non è scattato l’allarme alle forze dell’ordine. A quel punto sono risaliti velocemente in auto passando sopra il corpo del ragazzo all’altezza delle gambe. A chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione saranno i video delle telecamere acquisiti dalle forze dell’ordine.