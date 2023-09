“Sul tema immigrazione stiamo assistendo in questi giorni al fallimento totale delle politiche del governo di Giorgia Meloni“. È quanto ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando a Spello (Perugia) per partecipare alla festa dell’Unità. “I nodi – ha aggiunto – stanno venendo al pettine. Non solo abbiamo visto il dramma di Lampedusa, dopo che il governo da anni prometteva di risolvere questa questione, ma in modo molto disumano, con il decreto che hanno approvato, hanno solo peggiorato le cose. Hanno smantellato l’accoglienza diffusa – ha detto ancora – hanno reso più difficile salvare le persone in mare. Gli arrivi sono aumentati. Serve più serietà nelle politiche migratorie”.