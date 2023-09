Mentre monta la bufera attorno al direttore del museo egizio, Christian Greco, che Lega e Fratelli d’Italia vorrebbero cacciare e che, secondo il partito guidato da Matteo Salvini, ha gestito il polo “in modo ideologico e razzista” nei confronti di italiani e cristiani, è tornato virale un video che lo ritrae in un botta e risposta con la stessa Giorgia Meloni.

La clip risale al 2018 quando Greco decise di scontare, per un periodo, l’ingresso per i cittadini di lingua araba. Un gesto che coinvolse anche l’attuale premier che, indignata, trovandosi in Piemonte per un tour elettorale, contestò in conferenza stampa l’iniziativa, minacciando, tra l’altro di cacciare il direttore in caso di vittoria elettorale.

Tra i due, in quell’occasione, ci fu il botta e risposta, oggi tornato virale, nel quale Greco spiegava l’iniziativa e, parlando con Meloni, sottolineava il valore della cultura che è “universale“: “Siamo il primo museo archeologico d’Italia, dialoghiamo con tutti e facciamo attività pubblica di inclusione per avvicinare il più possibile il pubblico al museo. Accogliamo senza tetto, andiamo negli ospedali e nelle carceri e con questa promozione cerchiamo di avvicinare quelle persone che in Egitto non si sono avvicinate al loro patrimonio. Per quanto ci riguarda, il nostro museo è di tutti e non siamo d’accordo che si prenda una delle tante promozioni che facciamo e la si demonizzi a uso politico”.