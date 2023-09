Una denuncia per molestie, disordini sui Navigli e poi sulla metropolitana in direzione dello stadio San Siro. È la cronaca del passaggio dei tifosi del Newcastle a Milano per la partita di Champions League contro il Milan, giocata martedì sera e terminata sul punteggio di 0 a 0.

Giovanna Fumarola, giornalista che si trovava sulla linea M5 della metropolitana (la “lilla” che fa capolinea proprio allo stadio San Siro), ha denunciato alla testata MilanoToday di aver subito delle molestie proprio dai tifosi inglesi. Fumarola ha riferito di essere stata palpeggiata e molestata “da più persone ovunque” mentre stava scendendo alla fermata di Monumentale dopo che la presenza dei tifosi inglesi, che picchiando con i pugni sui finestrini facevano “tremare tutto il vagone”, aveva fatto schiacciare tutti a bordo della metro. La giornalista ha detto anche di aver provato a contattare la polizia mentre si trovava ancora a bordo del treno, ma il frastuono enorme non le permetteva di sentire nulla.

Atm ha fatto anche sapere che un convoglio della M5 è stato pesantemente vandalizzato costringendo la circolazione della linea lilla ad uno stop di 20 minuti. La questura di Milano è al lavoro per ricostruire i fatti e identificare i responsabili dell’azione. Gli oltre 4mila tifosi inglesi hanno trascorso la giornata di martedì concentrati in prevalenza in zona Navigli dove in precedenza, nella notte fra il 18 e il 19 settembre, un tifoso del Newcastle di 58 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da alcuni uomini con il volto nascosto dai cappucci delle felpe. Su questo episodio indaga la Digos di Milano.