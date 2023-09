Quella di von der Leyen e Meloni a Lampedusa “è stata una passerella” poiché “tutto ciò che hanno promesso è irrealizzabile“. Lo ha detto all’ANSA Pietro Bartolo, eurodeputato Pd ed ex medico di Lampedusa dal suo ufficio all’Eurocamera a Bruxelles. “Tutti gli spostamenti andrebbero regolamentati, anche se va in porto l’accordo con Saied queste persone continueranno ad arrivare perché non hanno alternativa – spiega – Per questo andrebbe affrontato il fenomeno con più razionalità”. “Lampedusa è un’isoletta, è la porta d’Europa. Poi c’è la casa, che sono l’Italia e l’Europa. Perché l’Europa è la più grande democrazia, oggi messa in discussione. Non siamo più credibili se oggi li facciamo morire – dice ancora Bartolo – Bisogna che l’Europa cominci a rispettare quei valori su cui è nata, che sono la solidarietà, l’accoglienza, la condivisione delle responsabilità e il rispetto dei diritti umani, ma soprattutto il rispetto dello stato di diritto”.