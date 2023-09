Le organizzazioni a sostegno dei diritti umani e quelle che si battono per il disarmo lo ripetono dall’inizio della guerra in Ucraina: un flusso così massiccio di armi verso il Paese di Volodymyr Zelensky rappresenta un enorme rischio di sicurezza per gli anni che seguiranno il conflitto sul campo. Oggi, a confermare i timori delle ong, è arrivato anche un rapporto del Pentagono secondo il quale le armi e le munizioni che i soldati Usa stanno muovendo attraverso l’Europa per trasferirle in Ucraina rischiano di essere rubate o di andare perdute perché le misure di sicurezza non vengono osservate in modo efficace. A preoccupare in particolar modo, spiega il report della Difesa americana che ha svolto le proprie indagini tra gennaio e giugno, è un sito logistico in Polonia.

Nel rapporto del Pentagono si fa riferimento in particolare a due trasferimenti di armi. Il primo riguardava 60 container arrivati in treno dalla Germania, insieme a sei obici M109A6 e sei portamunizioni per artiglieria M992. L’altro era il trasferimento di 14 Bradley M2A2, 12 obici e sette portamunizioni M992 traportati a bordo di camion commerciali. In entrambi i casi, gli investigatori del Dipartimento della Difesa hanno constatato che i soldati incaricati di sorvegliare l’attrezzatura “non erano completamente preparati” per la loro missione. A giugno, inoltre, diverse scatole di munizioni sono state rubate da un treno ma poi recuperate dalla polizia polacca.

Una preoccupazione diversa, quindi da quella sollevata dalle organizzazioni che monitorano i flussi di armi in tutto il mondo. Al centro dei timori di quest’ultime c’era soprattutto la possibilità che, una volta concluso il conflitto, questa enorme quantità di armamenti che hanno invaso il Paese possa essere trafficata illegalmente fuori dal Paese, magari perché finita in mano a milizie autocostituite, privati cittadini arruolati nell’emergenza del conflitto o a organizzazioni criminali. Il tutto senza dimenticare che, secondo i report delle organizzazioni internazionali, stiamo parlando di uno dei Paesi col più alto livello di corruzione in tutta Europa.